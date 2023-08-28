В ходе обстрела боевиками Донецка погиб мужчина
Боевики обстреляли Петровский район Донецка. Погиб мужчина, сообщил мэр города Кулемзин.
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Во время обстрела Петровского района Донецка украинскими боевиками погиб мужчина, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
«При обстреле Петровского района по улице Республиканской погиб мужчина. Анкетные данные устанавливаются», - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Также мэр сообщил об атаке боевиков Киевского района, в ходе которой ранения получили трое мужчин.
Двумя днями ранее стало известно о смерти мирного жителя при обстреле националистами села Щетиновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.