Врач Добрецова назвала главную причину вспышки ротавируса в Турции

Врач Ирина Добрецова считает, что главная причина распространения ротавирусной инфекции на отдыхе - это несоблюдение гигиенических мер среди туристов.

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Главной причиной появления ротавирусной инфекции на отдыхе является несоблюдение правил гигиены. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала Ирина Добрецова, врач, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России.

Добрецова объяснила, что многие туристы из-за желания искупаться в море часто забывают о правилах личной гигиены.

«Питьевая вода должна быть бутилированной, ее нужно кипятить или узнавать, откуда эта вода. Овощи, фрукты - все нужно тщательно мыть либо обдавать кипятком. Когда выходим из бассейна либо из моря - мы умываемся, моются волосы, моется лицо, тщательно моются руки. Есть какие-то вот такие простые принципы гигиены, с помощью которых можно уменьшить возникновение данных неприятных симптомов», - рассказала врач-педиатр.

По словам Добрецовой, вспышка инфекции может произойти рядом с любым водоемом - не обязательно только в Турции. Кроме того, именно из-за несоблюдения правил личной гигиены инфекции распространяются в детских лагерях, когда дети после физических упражнений идут не умываться, чтобы смыть пот, а, например, сразу в столовую.

Кроме того, в качестве защитной меры для детей в возрасте до пяти лет существует вакцинация. Добрецова призвала родителей при появлении симптомов у детей сразу обращаться за медпомощью, а самим строго соблюдать правила личной гигиены, все мыть, менять простыни.

«Если препараты самим принимать, то могут быть вторичные инфекции. Если высокая температура, обезвоживание, то и судороги», - добавила Добрецова.

В заключение педиатр привела пример с мороженым. Летом в случае появления признаков заболевания часто винят мороженое, которое на самом деле лечит респираторные инфекции. Причина кроется в неправильной транспортировке продукта, который могли несколько раз размораживать и замораживать, что способствовало появлению бактерий.

В последнее время в турецком Бодруме туристы начали жаловаться на вспышку эпидемии ротавируса. Симптомы появляются как у детей, так и у взрослых.

Ранее Роспотребнадзор временно закрыл детский лагерь «Горный орленок» на Алтае, в котором отравились 67 детей и двое взрослых. Там обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.