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Песков заявил, что Киев ошибается насчет согласия Запада по вопросам ударов по Крыму

Алексей Курильченко
13:02 29.08.2023
По словам представителя Кремля, Запад опасается повышения степени вовлечения в конфликт.
Песков заявил, что Киев ошибается насчет согласия Запада по вопросам ударов по Крыму
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Заявления киевского режима о согласованности с Западом ударов по Крыму не соответствуют действительности, так как западные партнеры осознают всю опасность увеличения своей вовлеченности в конфликт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В это хотят верить представители киевского режима, и, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем», - заявил Песков.

Также представитель Кремля заявил, что Владимир Путин не затрагивал тему антироссийских санкций во время встреч с лидерами стран, которые их ввели. При этом Песков констатировал рост российской экономики, о чем ранее говорил российский лидер.

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