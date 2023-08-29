Песков заявил, что Киев ошибается насчет согласия Запада по вопросам ударов по Крыму

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Заявления киевского режима о согласованности с Западом ударов по Крыму не соответствуют действительности, так как западные партнеры осознают всю опасность увеличения своей вовлеченности в конфликт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В это хотят верить представители киевского режима, и, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем», - заявил Песков.

Также представитель Кремля заявил, что Владимир Путин не затрагивал тему антироссийских санкций во время встреч с лидерами стран, которые их ввели. При этом Песков констатировал рост российской экономики, о чем ранее говорил российский лидер.