«Аллигаторы» уничтожили украинскую бронетехнику вместе с экипажами
Бронетехника ВСУ была ликвидирована на Южно-Донецком направлении ударами управляемых ракет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили управляемыми ракетами две единицы бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Министерство обороны России.
На опубликованной записи показано, как Ка-52 пускает ракеты. Кадры объективного контроля подтверждают, что вражеская техника была поражена - после точного попадания раздается взрыв и в воздух поднимается столб густого дыма.
Вместе с бронетехникой были уничтожены экипажи, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось о поражении воинского эшелона ВСУ и уничтожении боеприпасов, украинских военнослужащих и техники противники.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.