«Аллигаторы» уничтожили украинскую бронетехнику вместе с экипажами

Бронетехника ВСУ была ликвидирована на Южно-Донецком направлении ударами управляемых ракет.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили управляемыми ракетами две единицы бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Министерство обороны России.

На опубликованной записи показано, как Ка-52 пускает ракеты. Кадры объективного контроля подтверждают, что вражеская техника была поражена - после точного попадания раздается взрыв и в воздух поднимается столб густого дыма.

Вместе с бронетехникой были уничтожены экипажи, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении воинского эшелона ВСУ и уничтожении боеприпасов, украинских военнослужащих и техники противники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.