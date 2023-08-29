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«Аллигаторы» уничтожили украинскую бронетехнику вместе с экипажами

11:15 29.08.2023
Бронетехника ВСУ была ликвидирована на Южно-Донецком направлении ударами управляемых ракет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили управляемыми ракетами две единицы бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Министерство обороны России.

На опубликованной записи показано, как Ка-52 пускает ракеты. Кадры объективного контроля подтверждают, что вражеская техника была поражена - после точного попадания раздается взрыв и в воздух поднимается столб густого дыма.

Вместе с бронетехникой были уничтожены экипажи, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении воинского эшелона ВСУ и уничтожении боеприпасов, украинских военнослужащих и техники противники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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