Генконсульство РФ: в поисках пропавшей в Хургаде россиянки помогает дайвер-рекордсмен Габр

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Атташе российского генконсульства РФ в Хургаде Алексей Жиляев рассказал «Звезде» подробности о проведении поисков россиянки, пропавшей во время глубоководного погружения около острова Гифтун. По словам сотрудника консульства, сейчас установлены контакты с региональным прокурором, который лично курирует операцию.

«Как только 25 августа прокурор Хургады - он лично присутствовал на этой яхте - нам сообщил о происшествии, мы сразу же установили контакт с мужем. Они с женой погружались вместе, ушли на глубину 122 метра, потеряли сознание. Муж пришел в себя, но жены рядом уже было. Сейчас мы поддерживаем связь с прокурором о ходе спасательной операции, которая продолжается до сих пор», - рассказал Жиляев.

По его словам, для поисков пропавшей без вести женщины привлекли аквалангиста-рекордсмена Ахмеда Габра. Также в египетский МИД была направлена нота с просьбой предоставить необходимые документы с информацией об инциденте.

Напомним, что 26 июля жительница Санкт-Петербурга пропала во время глубоководного погружения. В этот момент ее сопровождали супруг и профессиональные драйверы. По данным гидов, супруги превысили разрешенную глубину - 110 метров. Отмечается, что у пропавшей женщины четверо сыновей.