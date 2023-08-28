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Учитывая практический опыт оказания первой помощи в зоне СВО: в РФ отмечают День военного медика

05:00 28.08.2023
В петербургской Военно-медицинской академии более 700 курсантов приняли присягу, этот набор - один из самых больших за всю историю вуза.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Современная система медицинского обеспечения ВС РФ создана в Минобороны России. Постепенно происходит совершенствование данной системы. Среди этого комплекса мер - повышение качества оказания помощи военнослужащим, членам их семей и ветеранам военной службы.

В настоящее время происходит расширение возможностей системы санитарно-авиационной эвакуации, внедрение в деятельность военно-медицинских организаций передовых и уникальных методов лечения. Также происходит их оснащение высокотехнологичными образцами медоборудования.

Военные врачи, средний и младший медицинский персонал МО РФ с первых дней проведения спецоперации спасают жизни и здоровье наших военнослужащих на передовой. Порядка 97% раненых возвращается в строй благодаря выстроенной системе медобеспечения. Так, уже свыше 70% военно-медицинских специалистов получили боевой опыт, а более 4,5 тысяч военных медиков удостоены госнаград.

Основой оказания помощи на передовой в зоне СВО стали подвижные медицинские группы медотрядов спецназначения. Они состоят из травматолога, хирурга, анестезиолога, нескольких специалистов узкого профиля и среднего медперсонала.

© Минобороны России

При подготовке военнослужащих был учтен практический опыт оказания первой помощи в ходе участия в СВО, была скорректирована программа военно-медицинской подготовки в войсках. Она содержит курс тактической медицины и включает в себя базовый, расширенный и специальный уровни.

В Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге свыше 700 курсантов первого курса приняли присягу. Данный набор курсантов - один самых больших за всю историю академии. Конкурс на поступление был весьма высоким, несмотря на увеличенное количество мест. Курсантов и их гостей во время присяги приветствовали замминистра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин и командование Военно-медицинской академии во главе с генерал-лейтенантом медслужбы Евгением Крюковым.

© Минобороны России

Более 100 парней и девушек побывали в зоне проведения спецоперации: добровольцами или из младшего медсостава, фельдшера и медсестры. Именно там они воочию увидели, насколько важна профессия военного врача и осознанно пришли учиться в Военно-медицинскую академию.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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