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Задержанный ФСБ сторонник «Азова»* рассказал о подготовке теракта

Вероника Волосунова
10:27 29.08.2023
Мужчина хотел уехать на Украину и вступить в «Азов»*, однако его задержали при попытке выехать из России.
Задержанный ФСБ сторонник «Азова»* рассказал о подготовке теракта
© Фото: УФСБ России по Калужской области
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Житель Калужской области, планировавший уехать на Украину, чтобы воевать на стороне «Азова»*, рассказал, как готовил теракт. Кадры допроса предоставили в УФСБ России по Калужской области.

Мужчина рассказал, что спустя какое-то время после начала проведения спецоперации начал перечислять финансовые средства организациям на Украине.

«Со мной связался человек по имени Тарас. Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства и использования его на территории Российской Федерации. Разместить эти компоненты по тайникам на территории Калужской области. После выполнения этого задания я получил инструкцию по выезду с территории РФ», - рассказал задержанный.

Россиянин добавил, что он успел приобрести билеты, однако при выезде его задержали сотрудники ФСБ.  

ФСБ задержала жителя Калужской области, который планировал уехать на Украину и вступить в запрещенный в России «Азов»*. В его тайнике обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в средствах связи - переписку с украинским координатором.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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