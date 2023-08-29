Задержанный ФСБ сторонник «Азова»* рассказал о подготовке теракта
Житель Калужской области, планировавший уехать на Украину, чтобы воевать на стороне «Азова»*, рассказал, как готовил теракт. Кадры допроса предоставили в УФСБ России по Калужской области.
Мужчина рассказал, что спустя какое-то время после начала проведения спецоперации начал перечислять финансовые средства организациям на Украине.
«Со мной связался человек по имени Тарас. Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства и использования его на территории Российской Федерации. Разместить эти компоненты по тайникам на территории Калужской области. После выполнения этого задания я получил инструкцию по выезду с территории РФ», - рассказал задержанный.
Россиянин добавил, что он успел приобрести билеты, однако при выезде его задержали сотрудники ФСБ.
ФСБ задержала жителя Калужской области, который планировал уехать на Украину и вступить в запрещенный в России «Азов»*. В его тайнике обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в средствах связи - переписку с украинским координатором.
* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.