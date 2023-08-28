МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России.
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Над территорией Белгородской области был уничтожен БПЛА дежурными средствами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в районе 21.00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в российском оборонном ведомстве.