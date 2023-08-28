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МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью

21:55 28.08.2023
ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России.
МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
© Фото: ТРК "Звезда"
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Над территорией Белгородской области был уничтожен БПЛА дежурными средствами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в районе 21.00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

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