ФСБ пресекла противоправную деятельность информатора посольства США

Дипломат собирал информацию об СВО и мобилизации по заданию сотрудников американского посольства.

© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли противоправную деятельность бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова. По данным службы, дипломат собирал информацию о проведении специальной военной операции.

В ФСБ сообщили, что Шонов с осени прошлого года собирал данные об СВО и мобилизации. Также он изучал данные о проблемах в регионах РФ и их влияние на протестную деятельность в преддверии президентских выборов. Дипломат действовал по заданию сотрудников американского посольства в Москве.

На данный момент Шонову предъявлено обвинение в сборе для Вашингтона данных о спецоперации. ФСБ также планирует допросить сотрудников посольства, по заданию которых действовал дипломат - соответствующие повестки уже направлены в диппредставительство.