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ФСБ пресекла противоправную деятельность информатора посольства США

Алексей Курильченко
08:48 28.08.2023
Дипломат собирал информацию об СВО и мобилизации по заданию сотрудников американского посольства.
ФСБ пресекла противоправную деятельность информатора посольства США
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли противоправную деятельность бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова. По данным службы, дипломат собирал информацию о проведении специальной военной операции.

В ФСБ сообщили, что Шонов с осени прошлого года собирал данные об СВО и мобилизации. Также он изучал данные о проблемах в регионах РФ и их влияние на протестную деятельность в преддверии президентских выборов. Дипломат действовал по заданию сотрудников американского посольства в Москве.

На данный момент Шонову предъявлено обвинение в сборе для Вашингтона данных о спецоперации. ФСБ также планирует допросить сотрудников посольства, по заданию которых действовал дипломат - соответствующие повестки уже направлены в диппредставительство.

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