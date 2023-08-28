Один человек погиб, трое ранены в перестрелке в турецком отеле

По данным турецкой газеты Yeni Şafak, в перестрелке участвовали шесть человек - трое были постояльцами отеля, трое приехали на машине.

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При перестрелке в отеле турецкого курорта Бодрум погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

«В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле», - пишет издание.

Как сообщает Yeni Şafak, инцидент произошел около 23.00 по местному времени в воскресенье. Скрывшихся подозреваемых продолжают искать, ведется масштабное расследование инцидента.

Ранее в США четыре человека погибли во время стрельбы в магазине Dollar General. Виновный в трагедии мертв.