В США четыре человека погибли во время стрельбы в магазине Dollar General

Трагедия произошла в американском городе Джексонвилл в штате Флорида.

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В субботу произошла стрельба в магазине Dollar General в американском городе Джексонвилл в штате Флорида. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что стрелявший мертв. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в штате Оклахома из-за стрельбы на трибунах стадиона прервали школьный матч по американскому футболу. Жертвами трагедии стали четыре человека.

Одной из пострадавших стала несовершеннолетняя. Подозреваемого сразу задержать не удалось.