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Аэропорты Москвы и Подмосковья ограничивали работу в целях безопасности

Вероника Волосунова
08:13 28.08.2023
Утром 10 самолетов были перенаправлены на посадку из Внуково, Домодедово и Жуковского на запасные аэропорты.
Аэропорты Москвы и Подмосковья ограничивали работу в целях безопасности
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Столичные аэропорты Внуково и Домодедово и подмосковный Жуковский возобновили работу в штатном режиме после введенных утром ограничений на посадку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

«По состоянию на 07:45 мск 28 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что утром из-за частичных ограничений на запасные аэропорты были направлены 10 самолетов. При этом выпуск воздушных судов из аэропортов был разрешен. Пассажиров перенаправленных рейсов уже доставили в аэропорты назначения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе Люберец. Разрушения не зафиксированы.

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