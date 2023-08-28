Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе Люберец

После уничтожения беспилотника в небе над Люберцами пострадавших и разрушений не зафиксировали.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом российскими силами ПВО вражеском дроне в небе над Люберцами. Он летел по направлению к Москве.

«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

На настоящий момент пострадавших и разрушений не зафиксировали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что еще два украинских беспилотника были сбиты силами ПВО в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. Российские военные успешно предотвратили террористическую атаку киевского режима.