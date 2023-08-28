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Bloomberg: продукция Apple может подорожать на фоне напряженности между Китаем и США

Вероника Волосунова
07:50 28.08.2023
Из-за попыток США ограничить технологический рост Китая такие гиганты, как Apple, вынуждены частично выводить свои производства из страны.
Bloomberg: продукция Apple может подорожать на фоне напряженности между Китаем и США
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Попытки США сдержать технологический рост Китая вынуждают технологических гигантов, включая Apple, выводить часть своих производств из страны, что, в свою очередь, может привести к повышению цен на продукцию компании. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что на стоимость продукции Apple может повлиять разделение глобальной цепи поставок, так как из-за напряженности между Вашингтоном и Пекином компания переносит часть своих производств с территории Китая в другие азиатские страны - в основном, в Индию и во Вьетнам. Так, новая модель iPhone 15 уже будет производиться в Индии.

Кроме того, в этих двух странах имеются сложности с обеспечением электричеством и водой и менее развитая инфраструктура, что также может привести к повышению издержек, отмечает Bloomberg.

При этом эксперт Intelligence Стивен Ценг считает, что рост затрат может не в полной мере повлиять на стоимость продукции Apple.

«Возможно, рост затрат не в полной мере отразится на окончательной цене, так как это может повредить рынку», - приводит Bloomberg слова эксперта.

На протяжении многих лет Китай оставался ключевой площадкой для производства техники Apple. С КНР были связаны около 80% партнеров компании. Ключевым фактором снижения зависимости цепей поставок от Китая стала начатая Вашингтоном в 2018 году торговая война против Пекина. США продолжают вводить санкции против КНР.

Ранее Китай ввел запрет на поставки редкоземельных материалов - галлия и германия. Именно американцы чаще других закупают эти материалы для использования в оборонной промышленности. США. В Вашингтоне в таком решении увидели ответ на введенные ранее санкции.

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