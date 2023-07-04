«Война чипов»: как КНР противостоит США в сфере производства микросхем

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Китай вводит запрет на поставки редкоземельных материалов - галлия и германия. А это главные компоненты для производства микросхем. Теперь США придется получать лицензию. В США видят в этом ответ КНР на недавние санкции, которые американцы ввели в отношении компаний поднебесной.

Новый поворот в так называемой «войне чипов». С такими заголовками сегодня вышли ряд американских и европейских изданий, после того как министерство торговли КНР выпустило заявление - с первого августа Китай прекращает поставки редкоземельных материалов, таких как галлий и германий, которые используют для производства микросхем. Теперь поставщикам придется получать лицензию в Минторге и на таможне поднебесной, чтобы иметь возможность экспортировать материалы за рубеж.

«Если продавец осуществляет экспорт без разрешения, выходит за рамки лицензии или совершает другие незаконные действия, Министерство торговли, таможня и другие ведомства налагают административные штрафы в соответствии с действующими законами и нормативными актами», - сообщил Минторг КНР.

Теперь, чтобы вывезти за рубеж редкоземельные материалы нужно преодолеть целую бюрократическую цепочку, и то не факт, что лицензию в итоге удастся получить. В Министерстве иностранных дел Китая объяснили решение Минторга защитой национальных интересов и безопасности.

«Китай всегда стремился поддерживать безопасность и стабильность глобальной цепочки производства и поставок и всегда применял справедливые, разумные и недискриминационные меры экспортного контроля. Экспортный контроль правительства Китая в отношении соответствующих товаров в соответствии с законом является общепринятой международной практикой и не направлен против какой-либо конкретной страны», - сообщил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Но в США видят в этом ответ КНР на недавние санкции, которые штаты ввели в отношении компаний поднебесной. Ведь именно американцы больше и чаще остальных закупают китайский галлий и германий, который используют в основном в оборонной промышленности. Вот что по этому поводу пишет Bloomberg.

«Действия Китая были предприняты после того, как США и их союзники в последние недели усилили риторику против страны. Администрация президента США Джо Байдена планирует заблокировать продажу некоторых чипов, используемых для запуска программ искусственного интеллекта, сообщили на прошлой неделе источники, знакомые с ситуацией», - пишет издание.

Так называемые «торговые войны» у мировых экономических гигантов длятся уже не первое десятилетие. Но обострился этот конфликт при 45-том президенте США. Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании говорил, что Китай в прямом смысле этого слова экономически «насилует» Америку. А уже с 2018-го политик перешел к активным действиям. Попутно вводя огромные пошлины на ввозимый из поднебесной товар и облагая санкциями некоторые китайские флагманы. В поднебесной отвечали тем же.

«Торговая война бьет по обеим странам, потому что так сложилось за последние 40 лет, что обе экономики стали очень взаимозависимыми. Китай является крупнейшим торговым партнером США и наоборот», - объясняет востоковед Кирилл Котков.

Урегулировать конфликт страны пытались в 2019-м, потом еще спустя год, потом еще... Безрезультатно. Сейчас это противостояние вышло на новый уровень. Китай уже давно считают серьезной силой, которая способна потеснить США на мировом пьедестале. Видят это все, кроме Джо Байдена. Недавно, во время встречи со спонсорами своей будущей предвыборной компании он заявил, что у экономики КНР есть серьезные проблемы.

«Люди говорят, что Китай является великой державой, но у Китая огромные проблемы. Они не смогут сделать то, что запланировали», - процитировала Байдена пресс-служба Белого дома.

Но тем не менее Китай для Байдена остается, наверное, главным раздражителем. Причем это касается не только экономики, но и всех остальных направлений, в том числе и военных. Во время своего недавнего выступления директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что КНР - это крупнейший соперник и главный долгосрочный вызов для Соединенных Штатов.

«Китай является нашим крупнейшим соперником в геополитической и разведывательной сферах, а также самым важным долгосрочным вызовом. За последние несколько лет в ЦРУ мы работали над тем, как ответить на это. Мы создали новый центр занимающийся исключительно Китаем, и это единственный исследовательский центр в ЦРУ который занимается одной страной», - заявил директор ЦРУ.

Подробнее об экономическом противостоянии США и Китая смотрите в материале Александра Федорчака.