Товарооборот между Россией и Индией вырос в три раза в первом полугодии

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В первом полугодии товарный оборот между Россией и Индией увеличился в 2,9 раза - до 33,5 миллиарда долларов. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что импорт Индией товаров российского производства вырос в три раза - до 31,5 миллиарда долларов. В основном Индия закупает нефть и нефтепродукты - рост по этой статье закупок составил 4,4 раза, до 25,2 миллиарда долларов. Кроме того, в 1,4 раза вырос импорт российских удобрений - до 1,3 миллиарда долларов, а алмазов - на 35%, до 616 миллионов долларов.

Импорт Россией индийской продукции тоже увеличился - в 1,7 раза, до 1,9 миллиарда долларов. Закупки лекарств выросли на 4,5%, до 184 миллионов долларов, ракообразных - в 2,4 раза, табака - в 3 раза.

Таким образом, торговый дефицит Индии с Россией за первое полугодие 2023 год расширился в 3,3 раза в сравнении с показателем аналогичного периода 2022 года - до 29,6 миллиарда долларов.

Пятерку лидеров торговых партнеров Индии возглавляет США, при этом товарооборот между этими двумя странами уменьшился на 11%. В топ-5 также вошли Китай, ОАЭ, Россия и Саудовская Аравия. Интересно, что в топ-10 основных партнеров Индии товарооборот снизился у всех, кроме России и Нидерландов.

Ранее стало известно, что товарооборот РФ и КНР в первом полугодии 2023 года вырос на 36,5% и достиг $134 млрд. За прошлый год товарооборот между странами достиг рекордных 190,3 млрд долларов.