Корабли России и Китая отразили авианалет «противника» на учениях в Тихом океане

В составе международного отряда Российскую Федерацию представляют большие противолодочные корабли, корветы и средний морской танкер «Печенга». От ВМС НОАК в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы, сторожевые корабли и корабль комплексного снабжения «Тайху».

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Боевые корабли Военно-Морского Флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели специальные учения с экипажами самолетов и вертолетов обеих сторон в ходе третьего совместного морского патрулирования​ акватории Тихого океана. Подобные совместные военные мероприятия страны проводят с 2021 года, второе прошло осенью 2022 года.

Совместный отряд кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК осуществил движение по ранее согласованному сторонами маршруту: экипажи кораблей уже преодолели Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море. В настоящее время российско-китайский отряд действует в акватории Тихого океана. Всего с начала патрулирования отряд прошёл уже более 4000 морских миль.

В составе международного отряда Российскую Федерацию представляют большие противолодочные корабли, корветы и средний морской танкер «Печенга». От ВМС НОАК в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы, сторожевые корабли и корабль комплексного снабжения «Тайху».

На переходе морем на практике совершенствовалась организация поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также совместные действия по спасению на море. Палубные вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота Ка-27 выполнили посадки и взлеты на корабли ВМС Китая. В свою очередь китайские вертолёты садились и взлетали с российских боевых кораблей.

В рамках учения по противовоздушной обороне экипажи кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК отработали алгоритмы действий по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. В роли атакующих совместный отряд также выступали самолеты морской авиации.

Совместное патрулирование проводится вот уже в третий раз для укрепления военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинга морской акватории и охраны объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.