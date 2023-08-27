Российские военные уничтожили два дрона над Брянской и Курской областями

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Российские военные уничтожили два украинских дрона самолетного типа над Брянской и Курской областями. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Как уточняется, Украина попыталась совершить атаки по территории нашей страны ночью и утром.

Средствам ПВО удалось обнаружить два вражеских объекта и уничтожить их в полете.

В минувшую субботу, 26 августа, стало известно, что ВС РФ сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.