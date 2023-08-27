Российские военные уничтожили два дрона над Брянской и Курской областями
Киевский режим попытался совершить атаку по территории нашей страны.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Российские военные уничтожили два украинских дрона самолетного типа над Брянской и Курской областями. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Как уточняется, Украина попыталась совершить атаки по территории нашей страны ночью и утром.
Средствам ПВО удалось обнаружить два вражеских объекта и уничтожить их в полете.
В минувшую субботу, 26 августа, стало известно, что ВС РФ сбили украинский беспилотник над Брянской областью.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.