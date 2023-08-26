Гладков: в результате обстрела села в Белгородской области погиб мирный житель

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного мирного жителя при обстреле украинскими боевиками села Щетиновка Белгородского района области.

«Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По сообщению Гладкова, ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Спасти его не удалось.

Губернатор выразил свои искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Сегодня также стало известно об обстреле ВСУ села Кирилловка Климовского района Брянской области. В результате атаки были повреждены четыре домовладения и частично нарушено энергоснабжение.