Гладков: в результате обстрела села в Белгородской области погиб мирный житель
Губернатор области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного мирного жителя при обстреле украинскими боевиками села Щетиновка Белгородского района области.
«Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По сообщению Гладкова, ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Спасти его не удалось.
Губернатор выразил свои искренние соболезнования семье и близким погибшего.
Сегодня также стало известно об обстреле ВСУ села Кирилловка Климовского района Брянской области. В результате атаки были повреждены четыре домовладения и частично нарушено энергоснабжение.