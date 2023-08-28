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Российским киберспортсменам дали право выступать под флагом страны

Ирина Елагина
22:46 28.08.2023
За отмену запрета участия россиян в международных турнирах выступили 32 делегата съезда IESF.
Российским киберспортсменам дали право выступать под флагом страны
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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Российские киберспортсмены получили право выступать в турнирах IESF под флагом своей страны. Решение о возвращении россиян на международную арену принял съезд Международной федерации компьютерного спорта.

Как сообщает Федерации компьютерного спорта России, делегаты съезда IESF большинством голосов отменили действовавший с апреля 2022 года запрет на допуск россиян на соревнования по киберспорту под национальным флагом.

За отмену блокады проголосовали 32 делегата, 13 человек были против, еще 25 воздержались - в итоге вопрос решился в пользу России.

Руководство Федерации киберспорта Украины уже заявило протест, обвинив делегатов в коррупции.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал посмешищем санкционную политику европейских стран против России.

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