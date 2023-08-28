Главу МИД Ливии Мангуш отстранили после встречи с израильским коллегой

Встреча глав МИД Ливии и Израиля вызвала протесты, в связи с чем ливийского дипломата Наджлу Мангуш отстранили от должности, сообщает Reuters.

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Премьер-министр Ливии отстранил от должности главу МИД государства Наджлу Мангуш после встречи с израильским коллегой Эли Коэном в Италии и направил данный инцидент на расследование, так как официально между двумя странами нет дипломатических отношений.

«Заявление Израиля по поводу встречи, в котором говорилось, что министры обсудили возможное сотрудничество, вызвало небольшие протесты в Ливии, которая не признает Израиль», - сообщает агентство Reuters.

В МИД Ливии заявили, что Мангуш отказалась встречаться с Коэном, а их разговор является непреднамеренной случайностью.

Ранее стало известно, что в ливийском Триполи спустя девять лет открылось посольство Ирака. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф. Посольство закрывалось в 2014 году в связи с напряженной обстановкой в Ливии.