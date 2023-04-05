Ирак возобновит работу своего посольства в Ливии спустя девять лет

Посольство Ирака в Триполи было закрыто с 2014 года, когда обстановка в Ливии была напряженной.

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Министр иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил о скором возобновлении работы посольства в Ливии.

«Ирак решил вновь открыть свое посольство в Ливии и возобновить дипломатическую работу», - приводит РИА Новости слова ас-Саххафа.

Таким образом страны укрепят двусторонние отношения, а Багдад сможет лучше оказывать помощь иракской общине, говорится в заявлении министра. Посольство Ирака в Триполи закрылось в 2014 году на фоне напряженной обстановке в Ливии.

В прошлом месяце глава Пентагона Ллойд Остин посетил Ирак с визитом. По словам главы американского минобороны, своей поездкой он демонстрирует стратегическое партнерство Вашингтона и Багдада.