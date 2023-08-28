Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от западных стран новых поставок оружия в сентябре . Согласно его словам, каждый партнер Украины знает о ее потребностях.

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