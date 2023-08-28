Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов
За прошлый месяц госдолг Украины вырос на $4 миллиарда, сообщили в Минфине страны.
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Государственный долг Украины превысил $132 миллиарда, за прошлый месяц он вырос на $4 миллиарда. Об этом сообщило министерство финансов страны.
«По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 860,59 млрд гривен или $132,92 млрд», - сообщает Минфин Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от западных стран новых поставок оружия в сентябре. Согласно его словам, каждый партнер Украины знает о ее потребностях.