В заповеднике «Пасвик» заявили, что забор не остановит оленей из Норвегии в Россию
Семикилометровый забор на российско-норвежской границе не решит проблему выпаса оленей. Об этом заявила директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова, прокомментировав РИА Новости инициативу норвежской стороны.
«Семь километров забора не спасут», - отметила директор заповедника.
Поликарпова пояснила, что протяженность государственной границы около заповедника более 40 км и наивно думать, что звери не обойдут устроенную человеком преграду.
«Мы сразу говорили, что глупо строить забор. Мы убеждали: лучше у себя перенесите место пастбищ. Введите мораторий на выпас оленей в долине реки Паз, отгоните их на 100-200 км от госграницы, пусть пасутся в других местах на западе. Но им так неудобно. Они считают, что всегда тут пасли и имеют права», - отметила Поликарпова.
Руководство заповедника летом заявило о проблеме сохранности ценных лишайников в приграничной полосе и выставило Норвегии счет на 47 млн крон за выпас частных оленей, которые заходят на российскую особо охраняемую территорию и съедают мох.
Ранее сообщалось, что в Норвегии убивают оленей, чтобы они не превращали российский заповедник в пастбище.