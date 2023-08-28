В заповеднике «Пасвик» заявили, что забор не остановит оленей из Норвегии в Россию

По мнению норвежской стороны, забор решит проблему миграции оленей, российские экологи считают, что есть иные способы защиты ценных лишайников в пограничной зоне.

© Фото: Robert Haasmann, imagebroker, Globallookpress

Семикилометровый забор на российско-норвежской границе не решит проблему выпаса оленей. Об этом заявила директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова, прокомментировав РИА Новости инициативу норвежской стороны.

«Семь километров забора не спасут», - отметила директор заповедника.

Поликарпова пояснила, что протяженность государственной границы около заповедника более 40 км и наивно думать, что звери не обойдут устроенную человеком преграду.

«Мы сразу говорили, что глупо строить забор. Мы убеждали: лучше у себя перенесите место пастбищ. Введите мораторий на выпас оленей в долине реки Паз, отгоните их на 100-200 км от госграницы, пусть пасутся в других местах на западе. Но им так неудобно. Они считают, что всегда тут пасли и имеют права», - отметила Поликарпова.

Руководство заповедника летом заявило о проблеме сохранности ценных лишайников в приграничной полосе и выставило Норвегии счет на 47 млн крон за выпас частных оленей, которые заходят на российскую особо охраняемую территорию и съедают мох.

Ранее сообщалось, что в Норвегии убивают оленей, чтобы они не превращали российский заповедник в пастбище.