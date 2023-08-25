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AP: в Норвегии убивают оленей, чтобы они не вернулись в Россию

Елизавета Кондрикова
21:36 25.08.2023
За год на территорию России перешли 42 оленя, 40 из них уже были возвращены обратно в Норвегию.
AP: в Норвегии убивают оленей, чтобы они не вернулись в Россию
© Фото: Robert Haasmann, httpimagebroker.com, GlobalLookPress
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В Норвегии приняли решение уничтожать оленей из соображения безопасности, чтобы не допустить их миграции на территорию соседней России. Об этом сообщили в Associated Press со ссылкой на Норвежское сельскохозяйственное агентство.

«Животные были забиты из-за опасений, что они могут вернуться в Россию. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения туш по соображениям безопасности», - рассказали в издании.

В публикации также говорится, что за этот год порядка 42 оленей пересекли границу с Россией в поисках травы и лучшего места для пастбища. 40 из них уже были возвращены обратно в Норвегию.

Сообщается, что к настоящему моменту в Норвегии приступили к восстановлению ограждения на границе с Россией, чтобы остановить миграцию оленей в соседнюю страну.

В начале июля житель Норвегии также рассказал о том, как наткнулся на могилу викинга во дворе своего дома, когда копал землю. Норвежец увидел меч и надгробный камень, которые позже оказались древними артефактами, изготовленными в конце 800-х - начале 900-х годов.

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