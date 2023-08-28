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Эксперт Кузнецов рассказал, что тритий в сброшенной с «Фукусимы» воде вызывает онкологию

Игнат Далакян
18:56 28.08.2023
Специалист рассказал, что существует множество примеров, когда после попадания трития в человеческий организм резко возрастала онкологическая составляющая.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Globallookpress
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Экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов рассказал «Звезде», чем опасен тритий, содержащийся в сброшенной с АЭС «Фукусима» воде.

По словам эксперта, у рыб и людей разный метаболизм, поэтому то, что не так опасно для водоплавающих, для человека может быть смертельно.

«Есть бесчисленное количество примеров, когда тритий использовался той или иной промышленностью, попадал в человеческий организм и (после. - Прим. ред.) резко возрастала онкологическая составляющая. Первый случай произошел в США, когда девушки на часовой фабрике использовали тритий для циферблатов часов. Они постоянно, чтобы кисточка была острая, макали в раствор, а потом губами своими придавали окончательную форму этой кисточке и наносили этот состав», - сказал Кузнецов.

Ранее мы рассказывали, что в России усиленно контролируют рыбу и морепродукты из Японии из-за воды с «Фукусимы». Каждая партия продукции рыбного промысла проходит скрининговые исследования на радиологическую опасность.

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