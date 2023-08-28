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Бутина объяснила, почему информатора Шонова в США называют журналистом

Ирина Елагина
17:49 28.08.2023
В США сейчас острый дефицит информации о внутренней жизни России, что подогревает интерес к нашей стране со стороны разведслужб.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Белый дом испытывает острый дефицит информации о внутренней жизни России, что объясняет особый интерес к нашей стране со стороны разведслужб. Об этом рассказала «Звезде» депутат Государственной думы Мария Бутина, комментируя задержание экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова.

«Подобные операции проводились разведками США неоднократно, и американских журналистов неоднократно привлекали к разведывательной деятельности. И сейчас в американской прессе его везде называют журналистом. Якобы он собирал некую информацию для прессы. На самом деле речь идет о разведывательных данных, социологических опросах, исследованиях общественного мнения в Российской Федерации», - отметила депутат Бутина.

Она пояснила, что за счет привлечения к шпионской деятельности бывших сотрудников США получают информацию, которая ранее к ним стекалась по иным каналам.

«Дело в том, что спецслужбы США сейчас сильно ограничены в возможностях сбора данных. Это связано с тем, что парламентарии приняли ряд законопроектов, которые ограничивают деятельность тех же иноагентов. И сейчас для неправительственных организаций, которые спонсировались США, просто невозможно собирать данные. В связи с этим они привлекают своих бывших сотрудников. Поэтому почерк уже выделить можно», - подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала дипломата по подозрению в сборе данных о проведении специальной военной операции и мобилизации. По данным следствия, сотрудник дипмиссии действовал по заданию коллеги из американского посольства в Москве.

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