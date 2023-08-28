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Эксперт Девяткин рассказал, как положить конец телефонному мошенничеству

Игнат Далакян
16:28 28.08.2023
Специалист считает, что необходимо запретить на законодательном уровне продажу дебетовых карт третьим лицам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: мошенники Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Ученый, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» раскрыл суть мошенничества с использованием дебетовых карт.

«Во всех этих схемах самое главное - это на законодательном уровне запретить продажу дебетовых карт третьим лицам. Если это произойдет, то все это телефонное мошенничество, основанное на семейных ценностях, на несемейных ценностях - на чем угодно, будет неактуально», - считает Девяткин.

По его словам, идея заключается в том, что когда от мошенника поступает звонок жертве, то после того, как человек переводит деньги, его, как правило, 15-20 минут удерживают на трубке.

«За это время так называемый "дроп", то есть этот беззубый пьяница, который безбоязненно подходит к банкомату с дебетовой картой, снимает эти деньги и после этого передает человеку, который в этой цепочке забирает», - объяснил эксперт.

Генрих Девяткин также отметил, что без «левых» дебетовых карт этот «бизнес» умрет за три-пять дней, поскольку не будет возможности снимать деньги за 15 минут в банкоматах.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новую схему с обманом нескольких родственников. С таким видом мошенничества столкнулись клиенты Сбербанка.

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