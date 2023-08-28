На учениях ОДКБ в Белоруссии задействуют около 2,5 тысячи человек

Начальник объединенного штаба ОДКБ сообщил о приглашении стран-наблюдателей, в число которых вошли Китай, Монголия, Иран и Саудовская Аравия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российское ядерное оружие является гарантом безопасности всех стран ОДКБ, Москва им никому не угрожает. Об этом заявил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров.

На брифинге в Москве, в котором по видеосвязи также участвовали представители оборонных ведомств стран-участниц организации, Сидоров сообщил о готовности к совместным учениям «Боевое братство» - они пройдут с 1 по 6 сентября в Белоруссии. Акцент будет сделан на применении беспилотников, а также мерах по борьбе с ними. Отрабатываться будут и другие эпизоды.

«Специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер" будет проведено на полигоне Брестский с практической отработкой вопросов совместного выполнения задач специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения в зоне ликвидации биологических угроз в интересах коллективных сил оперативного реагирования. Это новый компонент войск коллективных сил ОДКБ, и отдельное учение с ним проводится впервые по инициативе Республики Беларусь», - сказал он.

Сидоров добавил, что в учениях примут участие около 2 500 военнослужащих и будет задействовано свыше 500 единиц вооружения и техники.

Начальник объединенного штаба ОДКБ сообщил о приглашении на учения стран-наблюдателей. В их числе Китай, Монголия, Иран и Саудовская Аравия. Анатолий Сидоров также не исключил дальнейшего расширения организации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.