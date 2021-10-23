В ЦВО заявили, что учения сил ОДКБ в Таджикистане являются ответом на обострение обстановки в Афганистане

Масштабные оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2021», завершившиеся в Таджикистане, являются ответной мерой на обострение обстановки в Афганистане. Соответствующее заявление сделал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане. Проведенные учения призваны обезопасить государства-членов ОДКБ от любой террористической угрозы», - сказал военачальник на церемонии закрытия маневров.

Лапин добавил, что особенностью проведенных на полигоне Харбмайдон учений стало применение новейших средств разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, материально-технического и медицинского обеспечения.

Также, по его словам, в ходе маневров «Поиск-2021» была развернута эффективная система управления разведкой, позволившая «заблаговременно вскрыть нарастание угроз и сорвать замысел действий бандформирований». Помимо этого, генерал-полковник рассказал, что на учениях было создано единое информационное поле боя, что обеспечило поражение условного неприятеля в труднодоступной местности в режиме реального времени.

Впервые в условиях горно-пустынной местности состоялись специальные учения «Эшелон-2021» силами и средствами МТО, в ходе которых были использованы 19 новых образцов спецтехники, что позволило более чем в три раза сократить время на подготовку подразделений к выполнению боевых задач.

По мнению командующего Центральным военным округом, главным событием стала совместная операция коллективных сил в рамках совместных учений «Взаимодействие-2021», где успех наших войск в разгроме вторгшихся условных бандформирований обеспечили «внезапность, молниеносность и решительные действия на всю глубину группировки "противника"». В заключение военачальник отметил, что в горах широко применялись группы специального назначения и вертолетно-поисковые штурмовые группы, а действия рейдовых и обходящих отрядов непрерывно поддерживались оперативно-тактической и армейской авиацией.

Кроме того, Лапин высказал мнение, что приобретенный опыт в ходе учений послужит надежным гарантом выполнения задач в реальной боевой обстановке.