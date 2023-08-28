«Как светануло!»: жители Горловки рассказали об обстреле города ВСУ

Сообщается, что в результате удара пострадала местная жительница.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Местная жительница рассказала «Звезде», что удар наносился утром, в районе 10.30 по местному времени.

«Я с чашкой кофе шла, как светануло, ухо до сих пор заложено», - сказала он.

По словам другого собеседника, в результате обстрела ранение получила женщина, ей оказывается медицинская помощь. Мужчина добавил, что не даже не ставит стекла в своей квартире из-за регулярных обстрелов.

Сегодня днем мэр города Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Никитовского района Горловки погиб мирный житель.

Накануне стало известно, что шесть жителей Донецка и Горловки получили ранения после обстрелов боевиков киевского режима, среди пострадавших четверо подростков.