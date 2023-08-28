Кремль анонсировал зарубежные поездки Путина осенью
По словам Пескова, Кремль по понятным причинам заранее оповещать о визитах Владимира Путина не будет.
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У президента Российской Федерации Владимира Путина запланированы зарубежные поездки осенью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать», - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Дмитрий Песков добавил, что заранее по понятным причинам Кремль оповещать о поездках главы государства не будет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер не планирует лично ехать на саммит G20 в Индии. Согласно словам официального представителя Кремля, главным акцентом для главы государства является специальная военная операция.