Подаренный Путиным образ Спаса Нерукотворного доставили бойцам ЦВО на передовой

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Бойцы ЦВО в зоне СВО получили возможность приложиться и совершить молебен у подаренного президентом РФ Владимиром Путиным образом Спаса Нерукотворного. Старинную икону-складень на передовую привезли в передвижном православном храме на базе «УАЗа»- «буханки».

«Едем к нашим военнослужащим, чтобы они имели возможность прикоснуться к великой святыне. Это икона, которую подарил президент РФ Владимир Владимирович Путин участникам СВО. Нам приходится выезжать не только в те места, где идет восстановление, но и трудно доступные места, где наши ребята находятся с повышенным риском. Слава Богу, Господь с нами. Правда с нами. Победа будет за нами. Держитесь, ребята» , - рассказал помощник командира по работе с верующими военнослужащими ЦВО иерей Роман.

Артиллеристы, танкисты и военнослужащие мотострелки смогли подойти к самой иконе и помолиться.



«Сегодня у нас торжественный праздничный день. Сегодня нам привезли икону, которую Владимир Владимирович Путин подарил для СВО. Нам ее привезли, нас всех окропили святой водой. Для нас это важно. Потому что на войне нет атеистов. Здесь все верят в Бога. Здесь невозможно в него не верить, потому что только он и Ангел Хранитель решает, сколько нам суждено быть здесь, на этой земле. Поэтому мы очень рады, что к нм приехал батюшка, привез икону, подаренную верховным главнокомандующим», - отметил позывной «Кубань», военнослужащий ЦВО.

Напомним, что эта икона-складень принадлежала военному министру Александра III Петру Ванновскому. Образ Спаса Нерукотворного представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Образ Спаса Нерукотворного с Куликовской битвы 1380 года изображался на боевых стягах, как покровителя русского воинства.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.