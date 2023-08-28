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ВС РФ отразили атаки штурмгрупп ВСУ в районе Клещеевки и Красногоровки

14:10 28.08.2023
Потери противника на Донецком направлении составили более 180 украинских военнослужащих за сутки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские бойцы отразили атаки украинских штурмовых групп в районах Клещеевки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка», - сказал он.

Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 180 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц техники, среди которой польская САУ Krab и боевая машина РСЗО «Град».

Ранее в Минобороны сообщили об отражении семи украинских атак в районах Работино и Вербовое Запорожской области. По данным ведомства, на Запорожском направлении враг потерял до 160 человек за сутки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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