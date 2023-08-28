Армия ВС РФ отразили атаки штурмгрупп ВСУ в районе Клещеевки и Красногоровки Потери противника на Донецком направлении составили более 180 украинских военнослужащих за сутки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские бойцы отразили атаки украинских штурмовых групп в районах Клещеевки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. «На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка», - сказал он. Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 180 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц техники, среди которой польская САУ Krab и боевая машина РСЗО «Град». Ранее в Минобороны сообщили об отражении семи украинских атак в районах Работино и Вербовое Запорожской области. По данным ведомства, на Запорожском направлении враг потерял до 160 человек за сутки. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика