В Минобороны России сообщили об отражении украинских атак в районе Работино

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Минобороны России сообщило об отражении семи украинских атак на Запорожском направлении.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, на Запорожском направлении суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 160 человек. Также противник лишился нескольких единиц техники, среди которых две американские буксируемые гаубицы М777, британская самоходная артиллерийская установка AS-90 и буксируемая самодвижущаяся гаубица FH70, а также две буксируемые гаубицы советского производства Д-30.

Также в Минобороны сообщили о групповом ударе по складу авиавооружения и боеприпасов врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.