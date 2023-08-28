Очевидец пожара в Красногорске рассказал, почему кровля многоэтажки вспыхнула мгновенно

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Крышу загоревшейся в Красногорске многоэтажки ремонтировали год или два назад, однако ремонт оказался неудачным, пришлось переделывать, а после на чердаке осталось много хлама. Об этом «Звезде» рассказал очевидец пожара Михаил.

«Главное, был ремонт крыши год или два назад. Сделали неудачно, потом стали по новой делать. Все было захламлено, на сколько я знаю, на крыше, на чердаке - почему все так вспыхнуло резко. Это началось со второго подъезда, а охватило крышей практически все подъезды. Там, говорят, было очень много хлама», - рассказал Михаил.

Он добавил, что крыша схватилась мгновенно. По словам еще одной очевидицы, эвакуировали весь подъезд.

Ранее стало известно, что в Красногорске загорелся четырехэтажный дом. Были эвакуированы 30 человек, в том числе пять детей. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 1 000 «квадратов».