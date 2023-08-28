Из многоэтажки в Красногорске эвакуировали 30 человек из-за пожара

В многоэтажке в Красногорске горит кирпичный четырехэтажный дом 1959 года постройки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Красногорске горит многоэтажный жилой дом, из-за пожара эвакуированы 30 человек, включая пять детей. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В городском округе Красногорске горит балкон на четвертом, последнем, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю. Предварительная площадь пожара 1000 кв. метров», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МЧС России добавили, что горит кирпичный четырехэтажный дом, который построили в 1959 году на улице Пионерская.

Ранее были опубликованы кадры мощного пожара на рынке в Нахабино. Огонь полностью охватил двухэтажное здание. Общая площадь пожара составила 750 «квадратов».