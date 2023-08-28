В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Из многоэтажки в Красногорске эвакуировали 30 человек из-за пожара

Вероника Волосунова
12:10 28.08.2023
В многоэтажке в Красногорске горит кирпичный четырехэтажный дом 1959 года постройки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Красногорске горит многоэтажный жилой дом, из-за пожара эвакуированы 30 человек, включая пять детей. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В городском округе Красногорске горит балкон на четвертом, последнем, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю. Предварительная площадь пожара 1000 кв. метров», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МЧС России добавили, что горит кирпичный четырехэтажный дом, который построили в 1959 году на улице Пионерская. 

Ранее были опубликованы кадры мощного пожара на рынке в Нахабино. Огонь полностью охватил двухэтажное здание. Общая площадь пожара составила 750 «квадратов».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:01 В стране и мире
Минобороны России: у побережья Крыма сбита украинская крылатая ракета
10:16 В стране и мире
Видео
Боец ВСУ рассказал, что в плену с ним обращаются лучше, чем на Украине
09:45 В стране и мире
Видео
Обвиняемый в сборе данных для США Шонов рассказал, что должен был искать только негатив
08:29 В стране и мире
Международный аэропорт Алеппо вышел из строя после атаки Израиля
08:13 В стране и мире
Аэропорты Москвы и Подмосковья ограничивали работу в целях безопасности
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.