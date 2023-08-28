МО РФ: флот нанес групповой удар по складу авиавооружения и боеприпасов врага

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что цель удара была достингута.

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Минобороны России сообщило о групповом ударе по неприятельскому складу с авиационным вооружением и боеприпасами. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков

«Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ», - заметил Конашенков.

Он подчеркнул, что цель удара, нанесенного ВМФ России, была достигнута, вражеский объект удалось поразить.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинских боевых бронированных машин на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.