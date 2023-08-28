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«Аллигаторы» положили конец существованию боевых бронированных машин ВСУ

10:24 28.08.2023
Российские вертолеты армейской авиации уничтожают украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинские боевые бронированные машины. Кадры публикует Минобороны России. 

Неприятельская бронетехника уничтожается на Южно-Донецком направлении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов применили управляемые ракеты. 

Ранее МО РФ продемонстрировало уничтожение украинского бронетранспортера американского производства в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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