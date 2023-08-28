«Аллигаторы» положили конец существованию боевых бронированных машин ВСУ
Российские вертолеты армейской авиации уничтожают украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинские боевые бронированные машины. Кадры публикует Минобороны России.
Неприятельская бронетехника уничтожается на Южно-Донецком направлении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов применили управляемые ракеты.
Ранее МО РФ продемонстрировало уничтожение украинского бронетранспортера американского производства в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.