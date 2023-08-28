Специалисты организовали отлов собак, напавших на ребенка в Дагестане

Как сообщили в питомнике, собаки собирались в районе из-за того, что их прикармливала местная жительница.

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Волонтеры и специалисты организовали отлов диких собак, которые напали на ребенка в Ленинском районе Махачкалы. В дальнейшем животных стерилизуют и вакцинируют, после чего их отправят в питомник и будут искать для них хозяев. Об этом «Звезде» сообщили в городском МУП «Питомец».

Как сообщил телеканалу сотрудник организации, местная жительница прикармливала собак, из-за чего в районе и собралась огромная стая. На данным момент женщину разыскивают.

Напомним, что Следственный комитет России организовал доследственную проверку после выявления факта нападения стаи бродячих собак на ребенка. Ребенок спасся, забежав в море, однако, по предварительным данным, одна из собак его укусила.