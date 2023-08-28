Минобороны России: у побережья Крыма сбита украинская крылатая ракета
Вражескую ракету уничтожили дежурные средства ПВО.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинской крылатой ракеты.
Попытка неприятеля совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли в 11.30.
Уточняется, что ракету врага сбили в воздухе над акваторией Черного моря, вблизи крымского побережья.
Кроме этого, сообщалось, что российские бойцы из группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинскими боевиками.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.