Бойцы группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинскими боевиками
Бойцы группировки «Днепр» в течение суток ликвидировали три маломерных судна с украинскими боевиками на борту, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
Наши военнослужащие выявили быстроходные суда противника в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая, уточнил он. В них находилось до шести человек личного состава ВСУ.
Кроме того, три пункта временной дислокации националистов были поражены в Очакове, Тягинке, Никольской. В районе Дмитровки ликвидирован украинский склад боеприпасов.
Орудия Д-30 и 2А65 вместе с их расчетами удалось подавить и уничтожить российским артиллеристам в ходе контрабатарейной борьбы. Ударный российский беспилотник «Ланцет» поразил американскую гаубицу М777 в районе Зеленовки.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения американского БТР в зоне спецоперации. Бронетранспортер был уничтожен российским FPV-дроном.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.