Кроме того, три пункта временной дислокации националистов были поражены в Очакове, Тягинке, Никольской.

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Бойцы группировки «Днепр» в течение суток ликвидировали три маломерных судна с украинскими боевиками на борту, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Наши военнослужащие выявили быстроходные суда противника в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая, уточнил он. В них находилось до шести человек личного состава ВСУ.

Кроме того, три пункта временной дислокации националистов были поражены в Очакове, Тягинке, Никольской. В районе Дмитровки ликвидирован украинский склад боеприпасов.

Орудия Д-30 и 2А65 вместе с их расчетами удалось подавить и уничтожить российским артиллеристам в ходе контрабатарейной борьбы. Ударный российский беспилотник «Ланцет» поразил американскую гаубицу М777 в районе Зеленовки.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения американского БТР в зоне спецоперации. Бронетранспортер был уничтожен российским FPV-дроном.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.