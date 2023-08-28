Задержан мужчина, напавший на журналистку Al Jazeera в Петербурге

Мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera у бывшего «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге, задержали в Карелии.

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В Карелии задержан подозреваемый в нападении на журналистку Al Jazeera у бывшего «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

«В Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании "Аль-Джазира" Ранию Дриди», - рассказала генерал-майор полиции Ирина Волк.

По данным пострадавшей, инцидент произошел около дома номер 15 на улице Зольная в Петербурге. По этому адресу находится «ЧВК Вагнер Центр». По словам журналистки Дриди, неизвестный ударил ее по голове и убежал.

Как сообщают местные СМИ, у пострадавшей диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

«ЧВК Вагнер Центр», представляющий собой комплекс зданий, открылся в Санкт-Петербурге 4 ноября. Он должен был заниматься развитием оборонных технологий. Позже табличку с названием демонтировали, а официальное название центра изменили на «Морской фасад».

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