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МО РФ показало, как челюстно-лицевые хирурги ЗВО спасают раненых бойцов

10:42 28.08.2023
28 августа свой профессиональный праздник отмечают военные медики. Министерство обороны поделилось кадрами работы челюстно-лицевых хирургов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Челюстно-лицевые хирурги Западного военного округа помогают раненым участникам специальной военной операции. Кадры работы специалистов российское оборонное ведомство опубликовало сегодня, в День военного медика.

Челюстно-лицевые хирурги не только помогают спасти жизнь и сохранить здоровье нашим бойцам, но и проводят косметические операции. Один из военнослужащих был госпитализирован после минно-взрывного ранения, но мужчину прооперировали, подлечили, и сейчас у него лишь небольшой шрам на лице. Подобные операции челюстно-лицевые хирурги могут проводить даже в полевых условиях.

«Пациента в данный момент боли не беспокоят. Отек прошел. Сейчас мы снимаем швы, планируем выписку и возвращение в строй», - сказал старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии.

Военные медики каждый день помогают российским бойцам и гражданскому населению. Работа проводится на территории развернутых военных госпиталей и медицинских пунктов.

Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте, что позволяет оказывать своевременную помощь и не допускать осложнений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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