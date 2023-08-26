Кадры уничтожения американского БТР в зоне спецоперации попали на видео
На кадрах оперативного контроля видно, как украинские боевики пытаются покинуть дымящийся бронетранспортер.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российский FPV-дрон точным ударом уничтожил бронетранспортер американского производства в зоне спецоперации. Видео опубликовало Минобороны РФ. На кадрах с борта беспилотника видно, как он приближается к бронемашине сзади. Националисты едут по дороге на большой скорости и не ожидают атаки. В этот момент происходит удар.
Из бронетранспортера начал валить густой дым, а находящиеся внутри боевики попытались покинуть машину, которая все еще двигалась по дороге.
Ранее было опубликовано видео уничтожения FPV-дроном украинского опорного пункта. Несмотря на попытки боевиков киевского режима сбить БПЛА, дрон точно ударил по их позициям.