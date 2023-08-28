Боец ВСУ рассказал, что в плену с ним обращаются лучше, чем на Украине

Пленный украинец Романюк рассказал, что с ними обращались как с мясом, их считали никем.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Пленный украинец Юрий Романюк рассказал, что в российском плену к нему относятся лучше, чем на Украине. Кадры беседы предоставили в Минобороны РФ.

«Командиры относятся к людям как к мясу, нас считают никем», - рассказал Романюк.

Он добавил, что в российском плену к нему относятся намного лучше, «здесь настоящие люди».

«Дорогие мои украинцы, возьмите власть в свои руки и увидите, все изменится и все будет хорошо», - отметил Романюк.

По словам пленного, власть Украины гребет деньги из-за границы и наживается вместе с олигархами, а обычные люди остаются нищими. Он также призвал не идти воевать - жить мирно.

«Власть за нас не думает. Если мы сами за себя не подумаем», - добавил пленный.

Ранее пленный украинец Коток рассказал, что единственная рация была у командира, но он сбежал с позиции. По его словам, все до последнего думали, что едут на блокпост в тыл, а не на передовую.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.