Пленный украинец Коток: единственная рация была у командира, но он сбежал с позиции
Пленный украинец Виктор Коток рассказал, как его командир не просто сбежал с позиции, но и унес с собой единственную имевшуюся рацию. Видео беседы предоставило Минобороны России.
Это было не единственное проявление хаоса, который, по словам пленного, царил в его подразделении.
«Ночью нас завезли в блиндаж, мы даже не знали, что это за позиции. Поняли, когда вы пришли, вот так мы вышли (поднимает руки. - Прим. ред.). И слава богу, что так вышли», - заявил Коток.
До этого в подразделении ходили слухи, что они вообще находятся в Харькове и будут стоять на обычном блокпосте. Никто не знал, что их отправляют на передовую.
Ранее сообщалось, что яростный огонь артиллерии не дал ВСУ закрепиться на левобережье Днепра.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.