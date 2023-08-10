Пленный украинец Коток: единственная рация была у командира, но он сбежал с позиции

Виктор Коток сообщил, что в подразделении царил полный хаос - все до последнего момента думали, что едут на блокпост в тыл, а не на передовую.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Виктор Коток рассказал, как его командир не просто сбежал с позиции, но и унес с собой единственную имевшуюся рацию. Видео беседы предоставило Минобороны России.

Это было не единственное проявление хаоса, который, по словам пленного, царил в его подразделении.

«Ночью нас завезли в блиндаж, мы даже не знали, что это за позиции. Поняли, когда вы пришли, вот так мы вышли (поднимает руки. - Прим. ред.). И слава богу, что так вышли», - заявил Коток.

До этого в подразделении ходили слухи, что они вообще находятся в Харькове и будут стоять на обычном блокпосте. Никто не знал, что их отправляют на передовую.

Ранее сообщалось, что яростный огонь артиллерии не дал ВСУ закрепиться на левобережье Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.