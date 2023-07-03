Экипажи Ка-52 поразили опорные пункты украинских боевиков на Запорожском направлении
Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ВКС России продолжают срывать ротации подразделений украинских националистов на Запорожском направлении. Во время одного из боевых вылетов летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских боевиков.
«Аллигаторы» работают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в сопровождении группы огневой поддержки на транспортно-боевом вертолете Ми-8.
Вертолеты маневрируют на сверхмалой высоте, используя складки местности, скрываются от средств ПВО противника и после нанесения удара возвращаются на аэродром базирования.
Как рассказали сами летчики, вылетать приходится ежедневно, причем работают они и днем и ночью.
Когда вертолеты возвращаются на аэродромы базирования, инженерно-технический состав оперативно пополняет боекомплект, заряжает тепловые ловушки и заливает топливо, чтобы машины были всегда в полной боевой готовности для выполнения новых задач.
«Суперкрутая машина, маневренная, вооружение самое продвинутое», - рассказал летчик вертолета Ка-52 с позывным «Чита».
Ранее экипажи российских Ми-35 и Ми-8 уничтожили замаскированные пункты управления боевиков. По позициям националистов нанесли ракетные удары.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.