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Экипажи Ка-52 поразили опорные пункты украинских боевиков на Запорожском направлении

08:23 03.07.2023
Вертолеты Ка-52 работают вблизи линии боевого соприкосновения в сопровождении группы огневой поддержки на вертолете Ми-8.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ВКС России продолжают срывать ротации подразделений украинских националистов на Запорожском направлении. Во время одного из боевых вылетов летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских боевиков.

«Аллигаторы» работают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в сопровождении группы огневой поддержки на транспортно-боевом вертолете Ми-8.

Вертолеты маневрируют на сверхмалой высоте, используя складки местности, скрываются от средств ПВО противника и после нанесения удара возвращаются на аэродром базирования.

Как рассказали сами летчики, вылетать приходится ежедневно, причем работают они и днем и ночью.

Когда вертолеты возвращаются на аэродромы базирования, инженерно-технический состав оперативно пополняет боекомплект, заряжает тепловые ловушки и заливает топливо, чтобы машины были всегда в полной боевой готовности для выполнения новых задач.

«Суперкрутая машина, маневренная, вооружение самое продвинутое», - рассказал летчик вертолета Ка-52 с позывным «Чита».

Ранее экипажи российских Ми-35 и Ми-8 уничтожили замаскированные пункты управления боевиков. По позициям националистов нанесли ракетные удары.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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