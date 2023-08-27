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Лондон рассмотрит обязательный пожизненный срок для «худших» убийц

Ян Брацкий
09:07 27.08.2023
Неделю назад британская медсестра Люси Летби была осуждена на пожизненный срок за убийства младенцев в больнице.
Лондон рассмотрит обязательный пожизненный срок для «худших» убийц
© Фото: Elmar Krenkel, imageBROKER.com, Global Look Press
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Власти Великобритании предложили не выпускать из тюрем «худших из худших» убийц, обязав суды выносить им пожизненные сроки заключения. В первую очередь, речь идет о сексуальных преступлениях, пишет The Guardian.

«Люди справедливо ожидают, что в самых серьезных случаях должна быть гарантия того, что жизнь будет означать жизнь», - заявил изданию премьер-министр Риши Сунак.

В случае принятия подобного решения, насильники и убийцы потеряют право обжаловать решения судов. Пожизненный срок - самый суровый приговор в Великобритании, где смертная казнь отменена еще в 1960-х годах. Пожизненный срок дают обычно серийным убийцам.

В минувший понедельник бывшую медсестру Люси Летби осудили на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и попытку убийства еще шести. Преступления Летби совершала в неонатальном отделении больницы в Честере с июня 2015 по июнь 2016 года.

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