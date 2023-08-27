Лондон рассмотрит обязательный пожизненный срок для «худших» убийц
Власти Великобритании предложили не выпускать из тюрем «худших из худших» убийц, обязав суды выносить им пожизненные сроки заключения. В первую очередь, речь идет о сексуальных преступлениях, пишет The Guardian.
«Люди справедливо ожидают, что в самых серьезных случаях должна быть гарантия того, что жизнь будет означать жизнь», - заявил изданию премьер-министр Риши Сунак.
В случае принятия подобного решения, насильники и убийцы потеряют право обжаловать решения судов. Пожизненный срок - самый суровый приговор в Великобритании, где смертная казнь отменена еще в 1960-х годах. Пожизненный срок дают обычно серийным убийцам.
В минувший понедельник бывшую медсестру Люси Летби осудили на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и попытку убийства еще шести. Преступления Летби совершала в неонатальном отделении больницы в Честере с июня 2015 по июнь 2016 года.