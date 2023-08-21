Британскую медсестру приговорили к пожизненному заключению за убийство младенцев

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По решению суда бывшую медсестру из Великобритании Люси Летби приговорили к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев и попытку убийства еще шести. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Люси Летби была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение», - заявили в Sky News.

Преступления были совершены в неонатальном отделении больницы в британском Честере в период с июня 2015 по июнь 2016 года. По сообщениям Guardian, Летби, предположительно, может быть виновна в причинении вреда 30 новорожденным. Бывшая медсестра вводила детям воздух внутривенно, делала уколы инсулина.

В настоящее время озвучивают несколько версий мотивов случившегося. По одной из них, Летби делала это для привлечения к себе внимания. По другой версии, ей нравилось наблюдать за страданиями родителей, которые узнали о смерти своих детей, или ей было скучно ухаживать за младенцами. Защита Летби утверждает, что она стала жертвой сговора с целью скрыть положение дел в британской больнице.

Летби не признает своей вины. Она была арестована еще в 2020 году по обвинению в убийстве восьми новорожденных. Ранее ее уже арестовывали дважды, но каждый раз отпускали под залог до выяснения обстоятельств гибели младенцев.